Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%, при этом инфляция по итогам 2021 года может составить 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Федеральная сеть риелторских компаний «Этажи» направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам под низкий процент, а также оформлять купленные квартиры в залог.
Заявление министра финансов Украины Сергея Марченко о повышении в следующем году минимальной зарплаты до 7700 грн (около 275 долларов) оказалось ошибочным, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 июля.
Правительство Забайкальского края отправило в Москву документы на представление вице-премьера Аягмы Ванчиковой к вручению Почётной грамоты президента России за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает 20 июля ZabNews.
По словам представителей бренда, около 70% покупателей кроссоверов Arkana и Kaptur выбирают двухпедальные комплектации с вариатором, причем на версии с турбомотором 1.3 TCe приходится 40% продаж «Арканы» и 37% продаж «Каптюра».