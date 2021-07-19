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Экономика

Белоусов ожидает, что инфляция в России не превысит 5% по итогам года

Инфляция в России по итогам года, вероятно, выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском
Вице-премьер Андрей Белоусов назвал основной драйвер экономического роста России.
Lenta.ru
По оценке правительства, рост ВВП России по итогам года может составить 3,9% или даже больше, рассказал Белоусов.
RT на русском
Рост ВВП, считает зампред правительства, в 2021 году ожидается в районе 3,9%.
Московский Комсомолец

С чего всё началось

Белоусов заявил, что реальные располагаемые доходы россиян пока растут темпами в 3%

Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%, при этом инфляция по итогам 2021 года может составить 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТАССвчера в 12:22

Подробнее о событии

Белоусов оценивает инфляцию в РФ на конец 2021 года в примерно 5%

Finam.Ruвчера в 12:50

Белоусов заявил, что защита внутреннего рынка от мировой инфляции является приоритетом

ТАССвчера в 13:37

Вице-премьер доложил Путину, что инфляция превышает рост доходов

URA.Ruвчера в 12:08

Белоусов заявил о росте реальных доходов россиян на 3% в 2021 году

Ведомостивчера в 12:27

В кабмине назвали ожидаемую по итогам года инфляцию

Говорит Москвавчера в 12:23

В правительстве рассказали о росте реальных доходов россиян

Lenta.ruвчера в 12:21

Белоусов надеется, что инфляция в России по итогам 2021 года не превысит 5%

РИА Новостивчера в 12:36
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ТАССвчера в 13:15

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РБК21:24

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Бывшего спикера Чемальского райсовета Людмилу Ящемскую будут судить за растрату и превышение полномочий

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Банкфакс00:22