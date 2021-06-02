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Белоусов ожидает инфляцию в 2021 году в пределах 4,5-5%

В апреле правительство прогнозировало инфляцию в 4,3%. Сам Белоусов еще в мае заявлял, что ожидает инфляцию по итогам года в интервале 4-4,5%, но теперь ожидания немного выросли.В источнике
Росбалт
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Правительство прогнозирует инфляцию на уровне 4,5-5% по итогам 2021 года

ТАСС09:46

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Белоусов ожидает инфляцию в 2021 году в пределах 4,5-5%

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