ИнтерфаксБелоусов ожидает инфляцию в 2021 году в пределах 4,5-5%В апреле правительство прогнозировало инфляцию в 4,3%. Сам Белоусов еще в мае заявлял, что ожидает инфляцию по итогам года в интервале 4-4,5%, но теперь ожидания немного выросли.В источникеРосбалтГазета.RuНТВNews.ruРИА НовостиПрофильСоюзное ВечеИзвестияЕвразия DailyИнтерфакс - РоссияПРАЙМПодробнее о событииПравительство прогнозирует инфляцию на уровне 4,5-5% по итогам 2021 годаТАСС09:46Власти РФ повысили оценку инфляции в РФ в 2021 году до 4,5-5,0% - СМИFinam.Ru10:45Белоусов рассказал об инфляционных ожиданияхNews.ru09:09Белоусов рассказал, какой будет инфляция по итогам 2021 годаREGNUM09:31В этом году инфляция в России ожидается в интервале 4,5-5,0% - БелоусовФинмаркет09:31Белоусов: инфляция по итогам 2021 года ожидается на уровне 4,5–5%НТВ09:27Белоусов ожидает инфляцию в 2021 году в пределах 4,5-5%Интерфакс09:32Показать ещёОценить34Поделиться