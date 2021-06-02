Холдинг «Вертолеты России» и «Новикомбанк» заключили соглашение об организации финансирования серийного производства среднего многоцелевого вертолета Ка-62, предполагается выделить 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе холдинга.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в среду, 2 июня, в социальной сети Instagram пост, где обратился на русском языке к детям, которые снялись в его новом клипе на песню Ich hasse Kinder («Ненавижу детей»).
На момент раскрытия в черном списке фигурировало 1,8 тыс. организаций, в том числе популярные у российских инвесторов американский брокер Interactive Brokers (IB) и мальтийский Exante (XNT LTD). У них нет лицензий Банка России, но компании работали в стране в том числе по субброкерской схеме, через российских брокеров.
Ранее сообщалось, что в период с 15 апреля по 1 июня поехать в Турцию планировали более 500 тыс. человек, из них 60% решили не менять направление или даты поездки и дождаться открытия турецких курортов.
Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств в местах отдыха горожан: в частности, рекомендуется оснастить их номерными знаками и внести в ПДД, сообщается на сайте СПЧ.
Турция решила пойти на сближение с США и выслала из страны группу российских военных специалистов, которые принимали участие в развёртывании на территории страны комплексов С-400 и были заняты обучением местных военных работе с этими средствами ПВО.