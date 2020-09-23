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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

В текущем году падение ВВП ожидается на уровне 4%, а инфляция составит 3,8%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. При этом, по его словам, с июня экономика начала постепенно восстанавливаться.В источнике
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ТАСС

Борьба с безработицей и поддержка бизнеса. Экономика РФ будет восстанавливаться поэтапно

ТАСС08:30
REGNUM

Андрей Белоусов недооценивает экономические последствия пандемии?

REGNUM08:20
Финмаркет

Снижение ВВП РФ в 2020 году составит порядка 4% - Белоусов

Финмаркет04:13
Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолец04:57
Росбалт

Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

Росбалт04:16
Коммерсантъ

Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

Коммерсантъ05:07
ПРАЙМ

Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМ03:57

В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов.
В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России
Ведомости06:24
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъ05:54
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Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Ведомости07:52
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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