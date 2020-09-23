Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%
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В текущем году падение ВВП ожидается на уровне 4%, а инфляция составит 3,8%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. При этом, по его словам, с июня экономика начала постепенно восстанавливаться.В источнике
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