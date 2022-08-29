Ореанда-НовостиБелоусов: пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы придётся на осеньИА «Ореанда-Новости» Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о том, что пик ограничений Евросоюза на экспорт российских энергоресурсов придётся на осень.Ореанда-НовостиЕвросоюз усилит ограничения для экспорта энергетических ресурсов РФ к осени 2022 года.Экономика сегодняКомиссия занимается вопросом роста устойчивости российской экономики под санкциями.ИА SM-NewsРяд стран Евросоюза на данный момент выступают против того, чтобы накладывать санкции на голубое топливо из России.Ореанда-НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняГазета.RuПодробнее о событииВице-премьер РФ Белоусов ожидает пик ограничений ЕС по энергетическому экспорту осеньюИА SM-News10:29Белоусов спрогнозировал максимум ограничений экспорта в ЕСИА Красная Весна10:28Вице-премьер Белоусов: пик ограничений Евросоюза на российские энергоресурсы будет осеньюПРАЙМ09:46Вице-премьер РФ Белоусов спрогнозировал пик энергетический ограничений ЕС этой осеньюЭкономика сегодня10:17Белоусов: пик ограничений ЕС по энергетическому экспорту из России будет осеньюГазета.Ru10:06Белоусов: пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы придётся на осеньОреанда-Новости10:21Показать ещёОценить5Поделиться