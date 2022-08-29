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Белоусов: пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы придётся на осень

ИА «Ореанда-Новости» Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о том, что пик ограничений Евросоюза на экспорт российских энергоресурсов придётся на осень.
Ореанда-Новости
Евросоюз усилит ограничения для экспорта энергетических ресурсов РФ к осени 2022 года.
Экономика сегодня
Комиссия занимается вопросом роста устойчивости российской экономики под санкциями.
ИА SM-News
Ряд стран Евросоюза на данный момент выступают против того, чтобы накладывать санкции на голубое топливо из России.
Ореанда-Новости

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Вице-премьер РФ Белоусов ожидает пик ограничений ЕС по энергетическому экспорту осенью
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Белоусов спрогнозировал максимум ограничений экспорта в ЕС
ИА Красная Весна10:28
Вице-премьер Белоусов: пик ограничений Евросоюза на российские энергоресурсы будет осенью
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Вице-премьер РФ Белоусов спрогнозировал пик энергетический ограничений ЕС этой осенью
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Белоусов: пик ограничений ЕС по энергетическому экспорту из России будет осенью
Газета.Ru10:06
Белоусов: пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы придётся на осень
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