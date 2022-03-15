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Белоусов поручил ФАС и Минсельхозу разобраться с подорожанием сахара

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе (ФНС) к концу недели представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.
РБК
«Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование», — пояснил Белоусов.
Lenta.ru
По данным Росстата, с 5 по 11 марта в рознице сахар подорожал на 12,8%.
Аргументы и Факты
В Минпромторге «Известиям» сказали, что на рынке уже известны случаи недобросовестной работы посредников, то есть фасовщиков, которые придерживают у себя сахар.
Известия

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