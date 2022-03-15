РБКБелоусов поручил ФАС и Минсельхозу разобраться с подорожанием сахараПервый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе (ФНС) к концу недели представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.РБКК концу недели ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и ФНС должны будут представить свои предложения по урегулированию ситуации с розничными ценами, рассказал источник.Известия«Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование», — пояснил Белоусов.Lenta.ruВ Минпромторге «Известиям» сказали, что на рынке уже известны случаи недобросовестной работы посредников, то есть фасовщиков, которые придерживают у себя сахар.ИзвестияЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРБКРБКГазета.RuНИА СамараТелеканал 360°Петербургский дневникREGNUMМаленькая СызраньКомсомольская правдаНовый ДеньИзвестияНациональная служба новостейA42.RUПсковская Лента НовостейРЕН ТВЦентральная Служба НовостейОбщественная служба новостейIvbg.ruПодробнее о событииБелоусов поручил ФАС и Минсельхозу разобраться с подорожанием сахараРБК00:18Самый песок: Белоусов поручил разобраться с рекордным подорожанием сахараИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия»: первый вице-премьер Белоусов поручил разобраться с рекордными ценами на сахарТелеканал 360°20:43Вице-премьер Белоусов поручил ФАС и Минсельхозу России разобраться с подорожанием сахараLenta.ru23:26«Известия»: Белоусов поручил представить предложения по урегулированию цен на сахарТАСС23:02Правительство РФ поручило разобраться с ростом цен на сахар в странеРЕН ТВ21:15«Известия»: Белоусов поручил представить предложения по урегулированию цен на сахарRT на русском23:53Ведомствам поручили найти меры по снижению цен на сахарИзвестия19:05Показать ещёОценить345Поделиться