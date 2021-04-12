Capgemini: как ИИ преображает обслуживание клиентов

Задействуя искусственный интеллект (ИИ) для обслуживании клиентов, предприятие может серьезно улучшить не только клиентский опыт, но и опыт работы сотрудников, пишет на портале InformationWeek вице-президент направления по цифровому обслуживанию клиентов Capgemini Ванда Роланд, Прошлогодние события, связанные с пандемией коронавируса, оказали глубокое влияние на бизнес.