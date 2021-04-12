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ФАН

Белоусов поручил разобраться с замедлением перехода госорганов на отечественное ПО

Первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов дал поручение правительственным ведомствам исследовать замедление импортозамещения программного обеспечения (ПО). Госсектор замедлил темпы перехода на программное обеспечение российского производства.В источнике
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С чего всё началось

Правительство переустановит софт

Правительство займется проблемой снижения темпов импортозамещения программного обеспечения в госсекторе. Вице-премьеру Андрею Белоусову на это пожаловался разработчик ПО «Алми Партнер», и ее отправили в проработку.
Коммерсантъ18:48

Подробнее о событии

Белоусов поручил изучить проблемы с импортозамещением ПО в госорганах

Ведомости03:01

Власти РФ начнут борьбу с нежеланием переходить на российский софт

News.ru02:58

Белоусов поручил разобраться с замедлением перехода госорганов на отечественное ПО

ФАН02:57

Власти начнут бороться с нежеланием переходить на российский софт

Lenta.ru02:00

Государственные структуры стали меньше заказывать отечественное программное обеспечение взамен импортного

Эхо Москвы01:32

«Ъ»: Белоусов поручил изучить причины замедления импортозамещения ПО в госорганах

ТАСС21:56

Правительство переустановит софт

Коммерсантъ18:48
Интересное

Capgemini: как ИИ преображает обслуживание клиентов

Задействуя искусственный интеллект (ИИ) для обслуживании клиентов, предприятие может серьезно улучшить не только клиентский опыт, но и опыт работы сотрудников, пишет на портале InformationWeek вице-президент направления по цифровому обслуживанию клиентов Capgemini Ванда Роланд, Прошлогодние события, связанные с пандемией коронавируса, оказали глубокое влияние на бизнес.
itWeek03:56