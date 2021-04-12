Белоусов поручил разобраться с замедлением перехода госорганов на отечественное ПО
Первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов дал поручение правительственным ведомствам исследовать замедление импортозамещения программного обеспечения (ПО). Госсектор замедлил темпы перехода на программное обеспечение российского производства.В источнике
С чего всё началось
Правительство переустановит софт
Правительство займется проблемой снижения темпов импортозамещения программного обеспечения в госсекторе. Вице-премьеру Андрею Белоусову на это пожаловался разработчик ПО «Алми Партнер», и ее отправили в проработку.
Коммерсантъ18:48