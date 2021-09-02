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Белоусов предлагает увеличить субсидии единой дальневосточной авиакомпании

Авикомпании в 2021 году могут перевести около 6,8 млн жителей Дальнего Востока.
Центральная Служба Новостей
Программу субсидирования авиабилетов для всех категорий жителей Дальнего Востока планируется расширить с 11 до 21 маршрута в 2022 году.
Якутия Daily
В следующем году лимит программы увеличится с 5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей.
Российская газета
Также сообщалось, что субсидирование позволит более чем 100 тыс. человек воспользоваться льготным тарифом.
Интерфакс

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