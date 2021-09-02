Помимо решения «проблемы потерянной мантии» результаты исследования позволят по-новому посмотреть на процесс формирования Луны и ее эволюцию, которая, вероятно, появилась в результате катастрофического столкновения Земли с объектом размером с Марс, в результате которого Солнечная система должна была засеяться каменистыми обломками.
Coinbase, криптобиржа, котирующаяся на бирже Nasdaq, планирует позволить британским клиентам зарабатывать вознаграждения за участие в стекинге Ethereum 2.0, обновленной версией Ethereum, которая, как ожидается, будет полностью запущена в ближайшие несколько месяцев.