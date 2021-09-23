Эрдоган выразил надежду на «важные решения» на переговорах с Путиным 29 сентября в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "важные решения" в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября, они пройдут в формате "один на один".