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Белоусов предложил бизнесменам определиться: они в национальной повестке или нет

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обратился к предпринимателям России словами Максима Горького, предлагая определиться, находятся ли они в национальной повестке.
Общественная служба новостей
За счет инвестиций предлагается решать общероссийские вопросы, многие из которых, по словам вице-премьера, приходится разбирать еще с 90-х годов – бедность, пенсии, здравоохранение, образование.
Общественная служба новостей
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал постоянной задачу улучшения бизнес-климата в России.
Общественная служба новостей

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«С кем вы?»: Белоусов призвал предпринимателей страны быть в национальной повестке
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Белоусов предложил бизнесу альтернативу «по Горькому»
REGNUM11:21
Белоусов предложил бизнесменам определиться: они в национальной повестке или нет
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