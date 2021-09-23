РИА НовостиБелоусов предложил бизнесменам определиться: они в национальной повестке или нетПервый вице-премьер России Андрей Белоусов обратился к предпринимателям России словами Максима Горького, предлагая определиться, находятся ли они в национальной повестке.Общественная служба новостейЗа счет инвестиций предлагается решать общероссийские вопросы, многие из которых, по словам вице-премьера, приходится разбирать еще с 90-х годов – бедность, пенсии, здравоохранение, образование.Общественная служба новостейРанее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал постоянной задачу улучшения бизнес-климата в России.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«С кем вы?»: Белоусов призвал предпринимателей страны быть в национальной повесткеОбщественная служба новостей11:34Белоусов предложил бизнесу альтернативу «по Горькому»REGNUM11:21Белоусов предложил бизнесменам определиться: они в национальной повестке или нетРИА Новости11:20Показать все источникиОценить7Поделиться