Экономика
ИнтерфаксБелоусов предупредил банки о проблемах осенью
Российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, предупредил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с руководителями крупнейших банков.
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Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах
Комсомольская правда08:06
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:31, Ашберн
Здоровье
Неверов предложил Минздраву разрешить продажу тканевых масок в аптеках
Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Дума Сергей Неверов обратился в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой дать аптекам пояснения по поводу возможности продажи тканевых гигиенических масок.
Смоленская газета 07:31
Происшествия
Глава села Салик Дербентского района предстанет перед судом
Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении главы села Салик Дербентского района, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщил информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.
РИА Дагестан 11:55
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Кино
Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса
Культуромания вчера в 15:29
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Общество
Рамзан Кадыров рассказал о смешном случае с Магомедом Даудовым
Чеченская Республика Сегодня 15:41
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у Японии права на Чебурашку
Киностудия «Союзмультфильм» намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании более 15 лет назад, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе киностудии.
Ведомости 16:15
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.
Ведомости 15:40
Происшествия
В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом
Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.
Вечерний Мурманск 16:53
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в Америку
Трамп добавил, что такая мера поможет сохранить ресурсы в области здравоохранения для американцев.
RuNews24.ru 00:20
Общество
Четверть регионов России введут систему спецпропусков
Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru 04:00
Общество
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Происшествия
Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов
Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
Общество
В Петербурге подали иск из-за ограничений в связи с коронавирусом
Более 20 жителей Санкт-Петербурга подали коллективный иск в суд с требованием признать недействующими ряд положений постановлений правительства города, которыми установлены ограничения для жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространение коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию иска.
Rambler News Service 08:37
Киберспорт
Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass
Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Политика
Лукашенко раскритиковал меры Европы по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению устойчивой работы экономики и соцсферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подверг критике меры ряда стран Европы по борьбе с корнавирусом.
Парламентская газета 17:06
Здоровье
Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России
Научно-исследовательский институт имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения России заявил об окончании эпидемии гриппа.
Вечерний Мурманск 13:59
Здоровье
Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
Lenta.ru 17:02
Гаджеты
В России начался предзаказ нового iPhone SE
Apple анонсировала продажу нового смартфона. Уже сейчас его можно заказать на официальном сайте компании.
Globalcity.info 02:40
Общество
Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
Общество
Седьмой заразившийся коронавирусом умер в Псковской области
В Псковской области скончался ещё один человек, заражённый коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
АиФ Псков 17:33
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Политика
Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины.
Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
Единоборства
Джастин Гэтжи: «Хочу, чтобы Хабиб пытался прикончить меня»
Хочу, чтобы он старался на максимум и пытался прикончить меня, а иначе я перестану его уважать.
Спорт-Экспресс 07:57
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Здоровье
В Минздраве Франции оценили гипотезу о пользе никотина против COVID-19
Ранее французские ученые опубликовали исследование, согласно которому курильщики оказываются менее затронуты коронавирусом, чем те, кто не потребляет никотин.
РИА Новости вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в интервью "Газете.Ru" опроверг сообщения о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом.
РИА Новости 18:07