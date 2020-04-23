Экономика
ИнтерфаксБелоусов предупредил банки о проблемах осенью
Российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, предупредил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с руководителями крупнейших банков.
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Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах
Комсомольская правда08:06
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции
23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Армия и оружие
В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике
News.ru вчера в 04:34
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Гаджеты
Состоялся релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
Команда разработчиков Ubuntu объявила о доступности для скачивания финальной сборки одноименной операционной системы, получившей индекс 20.04 LTS и известной под кодовым названием Focal Fossa (в переводе с английского «сосредоточенная фосса»).
3DNews 15:43
Общество
В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус
Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
Русский Запад 11:11
Экономика
Путин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.
Телеканал Санкт-Петербург 04:44
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 11:13
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU вчера в 10:24
Здоровье
Роспотребнадзор настаивает на самоизоляции всех больных ОРЗ
По информации «Волгоградской правды.ру», Зубарева предложила обеспечить самоизоляцию на дому всех больных с симптомами острых респираторных заболеваний, причем до их полного выздоровления и в рамках стандартных больничных.
Волгоградская правда 14:43
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
Общество
Меркель оценила ситуацию с коронавирусом в Германии
Германия находится в начале периода пандемии коронавируса, заявила канцлер страны Ангела Меркель в ходе своего выступления в Бундестаге.
Rambler News Service 04:31
Футбол
«С Каррерой было тяжелее, чем с Карпиным». Бывший врач «Спартака» сравнил Массимо и Валерия
Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы с двумя харизматичными тренерами красно-белых — Валерием Карпиным и Массимо Каррерой.
Спорт-Экспресс 15:15
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 15:23
Наука
Создан прозрачный полупроводник
Сотрудники Токийского университета представили новый материал — тонкие пленки оксида олова с включениями тантала, — который обладает одновременно прозрачностью для видимых и инфракрасных лучей и достаточно хорошо проводит электричество.
Индикатор 06:44
Общество
В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ сделают тест на коронавирус
Тест на коронавирус в Москве обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ.
Росбалт 15:01
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» Маттео победил рак мозга
Бывший защитник «Ливерпуля» и «Лидса» Доминик Маттео сообщил, что победил опухоль головного мозга.
Sport24.ru 09:06
Шоу-бизнес
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен
Игорь Артамонов ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением.
Gorod48 07:10
Общество
В Самарской области от коронавируса умер первый пациент
В Самарской области вечером 23 апреля скончался первый пациент, больной коронавирусной инфекцией.
АиФ Самара 15:35
Наука
Передается ли коронавирус половым путем
Группа ученых из Китая и США доказали, что коронавирус не передается половым путем.
Актуальные Новости 01:17
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Политика
Китай предоставит ВОЗ еще 30 миллионов долларов
Китай решил пожертвовать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительно 30 млн. долларов для поддержки борьбы с пандемией Covid-19, особенно в развивающихся странах, сообщила 23 апреля пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин.
Evo-rus.com 10:58
Кино
Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей кости
Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Холли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма "Bruised" ("В синяках") во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.
РИА Новости 06:19
Происшествия
В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей
В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей.
Российская газета 11:39
Кино
Стало известно, сколько стоит одно слово Тома Круза в фильме
Popcornnews.ru 04:00