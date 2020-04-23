Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБелоусов предупредил банки о проблемах осенью

Российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, предупредил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с руководителями крупнейших банков.
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Банковская система РФ может столкнуться с проблемами уже осенью

Фонтанка.Рувчера в 08:17

Белоусов: банковская система может столкнуться с проблемами осенью

Коммерсантъвчера в 08:51

Белоусов не исключил ухудшения осенью качества кредитного портфеля банков

ТАССвчера в 08:32

Белоусов предупредил банки о проблемах осенью

Интерфаксвчера в 08:23

Белоусов: банки осенью могут столкнуться с проблемами

Вести.Ruвчера в 09:43

Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах

Комсомольская правдавчера в 08:06

Белоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы

Известиявчера в 07:54
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Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

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Общество

Москву решили не украшать к 1 мая из-за коронавируса

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Газета.Ru 04:27
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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму

Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
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«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку

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Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
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Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
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В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 444

В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 7 человек и составило 444 человека.
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Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx

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Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн

Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
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В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом

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Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы

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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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