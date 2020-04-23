Экономика
ИзвестияБелоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы
«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.
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Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах
Комсомольская правда08:06
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Общество
«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты руководству
На фоне эпидемии коронавируса компания «Аэрофлот» с 1 апреля сократила зарплаты топ-менеджменту на 40%, сообщил РБК ее официальный представитель Михаил Демин.
РБК 09:14
Экономика
Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
Шоу-бизнес
Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства
На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
Uznayvse.ru 04:21
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах РФ на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Гаджеты
Новый iPhone SE оказался быстрее iPhone XS Max, но медленнее iPhone 11
Представленный на днях iPhone SE (2020) построен на базе процессора A13 Bionic — того же самого, который используется Apple в её флагманском решении iPhone 11 Pro.
3DNews 08:53
Здоровье
В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением
АиФ Дагестан 02:32
Хоккей
Легендарный хоккеист Александр Мальцев находится в коме
Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в больнице в Германии в тяжелом состоянии.
Росбалт 04:56
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
Здоровье
БСМП Курска закрыли на карантин
vKurske.com 06:29
Авто
Стартовали российские продажи обновленного Jaguar F-Type
Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года, назвав цены и агрегаты.
Вести.Ru 08:04
Политика
В Кремле оценили шансы Зеленского на завершение конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, если будут выполнены Минские договоренности.
Известия вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Происшествия
Под Воронежем у двух работников скорой помощи подтвердился коронавирус
В департаменте здравоохранения предполагают, что мужчины заразились «за пределами основной работы», то есть на второй работе (все трое участников скандала по совместительству работают в частной скорой помощи) или в быту.
Воронежский городской портал 07:37
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР
23 апреля исполняется 35 лет со дня выступления генерального секретаря СССР Михаила Горбачева на пленуме ЦК КПСС, в ходе которого он официально провозгласил курс на «ускорение» социально-экономического развития.
РБК 08:58
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Технологии
ВВС США запустили конкурс по взлому военного спутника
ВВС США открыли регистрацию на конкурс Hack-A-Sat, в рамках которого команды программистов и инженеров должны будут получить контроль над спутником на орбите.
N+1 вчера в 12:42
Культура
«Новые русские сенсации» раскроют секреты героев «Маски»
Специальный выпуск программы "Новые русские сенсации", посвященный телепроекту "Маска", выйдет на канале НТВ 26 апреля 2020 года за два часа до финала проекта.
ИА InterMedia вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Общество
В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
РИА Новости 07:10
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Биатлон
СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию
"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.
Вести.Ru 05:40
Кино
Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей кости
Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Холли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма "Bruised" ("В синяках") во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.
РИА Новости 06:19
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
В иске (передан РБК организацией «Команда 29», чьи юристы будут представлять истцов в суде) утверждается, что принятые властями Петербурга меры нарушают права жителей города, ограничивая некоторые из них вплоть «до степени их абсолютного запрета», что возможно только «в случае введения чрезвычайного положения, которое на текущий момент не введено».
РБК 05:23
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Шоу-бизнес
Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей супругой
Актер решил заснять на видео скандал с бывшей супругой, которая обвинила его в злоупотреблении спиртным.
Дни24 05:25
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Редакция «Ведомостей» выпустила заявление с критикой нового главреда
Редакция газеты «Ведомости» выпустила публикацию, в которой раскритиковала действия нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
Телеканал RTVI 07:57