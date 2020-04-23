Коронавирус
ИзвестияБелоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы
«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.
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Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах
Комсомольская правда08:06
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Экономика
Зря брали деньги у Китая. Как хоронят «Пояс и путь»
Напомним, "Пояс и путь" — а участвуют в нем так или иначе 150 стран из почти 200, имеющихся в мире, — означает стартовавшее уже обновление транспортно-торговой инфраструктуры через всю Евразию, с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку.
РИА Новости 01:00
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Шоу-бизнес
Умерла автор текстов песен «Ласкового мая» Алла Гольцева
Национальная служба новостей 05:49
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Политика
Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
Коммерсантъ 05:59
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия
Неизвестные напали на хоккейного журналиста в Омске
Неизвестные совершили нападение на хоккейного корреспондента Андрея Блохина в Омске, передает «12-й канал».
ProstoProSport 07:39
Общество
Каждый четвертый россиянин изменил планы на майские праздники и лето
Каждый четвертый житель России (26%) решил поменять свои планы на майские каникулы и летний отдых, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Газета.Ru 04:47
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Общество
«Аэрофлот» сократит зарплаты топ-менеджмента на 40%
"Аэрофлот" на фоне падения рынка из-за коронавируса с 1 апреля сократил зарплаты топ-менеджмента на 40%, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
Интерфакс 07:59
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Миронов поручил ввести пропускную систему в Ярославской области
Глава региона подтвердил информацию о запуске системы Губернатор Ярославской области подтвердил: да, на ярославщине введут систему электронных пропусков.
SM News 07:16
Авто
Lada представила особую Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа для Беларуси
В Беларуси начались продажи спецверсии Lada Vesta SW Limited Edition, которая была создана в честь полувекового юбилея Волжского предприятия.
SpeedMe вчера в 12:06
Происшествия
Заболевший COVID-19 житель Липецка сбежал из больницы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусной инфекцией жителя Липецка, который самовольно покинул медицинское учреждение, сообщает в четверг УМВД по региону.
РИА Новости 07:44
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Общество
В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
РИА Новости 07:10
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Экономика
Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
Экономика
Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей
Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
Здоровье
Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ
Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
Народные новости вчера в 21:12
Здоровье
В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением
АиФ Дагестан 02:32