«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.

Энергетика Цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийских В хабах в Великобритании (NBP) и Нидерландах (TTF), которые являются наиболее ликвидными в Европе, цены на газ с поставкой на следующие сутки упали до 43 и 67 долларов за 1 тысячу кубометров соответственно. 3

Происшествия Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). 19

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. 354

Происшествия Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии. 97

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 11

Общество В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 121

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 1,7K

Происшествия В полиции опровергли сообщения о грабежах и избиениях в Подмосковье В ряде мессенджеров и социальных сетей в последнее время распространяются фейковые сообщения о том, что группы безработных граждан избивают и грабят женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек.

Энергетика Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье. 3

Политика Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму. 191

Общество В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. 5K

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,8K

Футбол ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции. 1

Политика США отказались снимать санкции с «дочки» Роснефти Пока власти США не будут уверены в том, что дочерняя компания Роснефти прекратила свою деятельность в Венесуэле, санкции с нее сняты не будут. 9

Космос 29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны. 57