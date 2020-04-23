Экономика

ИзвестияИзвестияБелоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы

«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Белоусов: банки осенью могут столкнуться с проблемами

Вести.Ruвчера в 09:43

Банковская система РФ может столкнуться с проблемами уже осенью

Фонтанка.Рувчера в 08:17

Белоусов не исключил ухудшения осенью качества кредитного портфеля банков

ТАССвчера в 08:32

Белоусов предупредил банки о проблемах осенью

Интерфаксвчера в 08:23

Белоусов: банковская система может столкнуться с проблемами осенью

Коммерсантъвчера в 08:51

Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах

Комсомольская правдавчера в 08:06

Белоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы

Известиявчера в 07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:35, Ашберн
Здоровье

В Омской области скончался первый пациент с коронавирусом

Напомним, по данным ресурса "Стопкоронавирус.рф" на 24 апреля, в Омской области зарегистрировано 54 случая коронавируса и 19 выздоровевших.
РИА СуперОмск 04:10
2
Общество

Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцове

РЕН ТВ вчера в 22:04
17
Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
74
Здоровье

Число инфицированных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80

В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 03:34
33
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
5,4K
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
265
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
2,6K
Политика

40 лет назад американцы начали операцию «Орлиный коготь»

Получившая название "Орлиный коготь" операция ознаменовалась оглушительным провалом.
Газета.Ru 03:37
Общество

Карантин вводят в Змеиногорском районе Алтайского края. Что это значит

В результате было принято решение – ввести карантин на территории Змеиногорского района.
Алтайская правда 04:19
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
731
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском вчера в 11:23
90
Здоровье

63 человека в Воронежской области лечатся от коронавируса на дому

В Воронежской области 63 пациента с коронавирусом COVID-19 лечатся на дому. Об этом сообщили в облправительстве.
De Facto 02:17
12
Общество

Во Владивостоке умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко»

Во Владивостоке на 87-м году жизни умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова, говорится в сообщении администрации города.
Ведомости 03:04
8
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
25
Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
930
Общество

Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
5
Футбол

Неймар пойдёт на понижение зарплаты, если решит перейти в «Барселону»

«Барселона» не станет платить Неймару более 20 млн евро в год. Эта сумма более, чем в два раза уступает нынешней зарплате форварда в «ПСЖ».
Metaratings 03:34
Общество

Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
5,2K
Общество

В России появился регион без коронавируса

В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
1
Экономика

В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем

Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов».
Московский Комсомолец 00:41
1
Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,3K
Здоровье

Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в пятницу на фоне распространения коронавируса назначил новым министром здравоохранения области Олега Костина взамен находящейся под следствием Натальи Мазиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
РИА Новости 03:34
33
Здоровье

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости вчера в 20:15
74
Политика

Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины

Ранее Саакашвили подтвердил, что получил от президента Украины предложение стать вице-премьером по реформам.
РИА Новости 04:32
7
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Происшествия

В Казахстане от коронавируса умерла россиянка

В столице Казахстана Нур-Султане от коронавируса умерла гражданка России.
Lenta.ru 03:43
Армия и оружие

Тульские ЗРПК «Панцирь» напугали турецких летчиков в Ливии

Как только летчики увидели четыре ЗРПК "Панцирь-С", приведенные в полную боевую готовность, они развернулись и улетели в неизвестном направлении.
Тульская служба новостей вчера в 05:32
3
Авто

Cadillac показал шестиметровый Escalade

Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня 02:22
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

РБК вчера в 08:43
45
Здоровье

Восьмой человек скончался от коронавируса в Нижегородской области

Уже восьмой человек скончался в Нижегородской области, заразившись коронавирусной инфекцией.
В Городе N 04:00
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное