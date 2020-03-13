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КоммерсантъБелоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35
России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Цены не могут долго находиться на уровне $20 за баррель, считает он. Вместе с тем, сохраняются контакты со странами ОПЕК и не исключено достижение соглашения.
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