России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Цены не могут долго находиться на уровне $20 за баррель, считает он. Вместе с тем, сохраняются контакты со странами ОПЕК и не исключено достижение соглашения.

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Политика Посла Китая в США вызвали в Госдеп Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.

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Политика Рогозин обратился к критикам поправок Терешковой Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей поправки о президентских сроках в Конституцию, подонками и обратился к ним.