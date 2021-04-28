Волков объявил о роспуске штабов Навального

Как заявил господин Волков в видеообращении, сохранение сети штабов Навального «в нынешнем виде невозможно», так как «оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».