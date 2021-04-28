Доля нелегальных сигарет в России сократилась

По данным аналитического исследования табачного рынка, проведенного компанией Kantar TNS, в первом квартале текущего года доля нелегальных сигарет составляла 10,7%, а в том же периоде 2020 года этот показатель находился на уровне 12,7%. Как отмечают в Kantar TNS, это первое за шесть лет снижение нелегального оборота на рынке России.