Белоусов провел совещание с участием металлургов по вопросу роста цен на металлопродукцию
Минпромторг, Минфин и Росрезерв проработают предложения по механизму, предусматривающему возможность рыночного регулирования цен на металлопродукцию. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания по ситуации с ценами на металлопродукцию.В источнике
С чего всё началось
Кабмин прорабатывает возврат к интервенциям для регулирования цен на некоторые товары
Правительство РФ прорабатывает вопрос возврата к интервенциям для регулирования цен на ряд товаров, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
ТАССвчера в 08:11