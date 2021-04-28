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Белоусов провел совещание с участием металлургов по вопросу роста цен на металлопродукцию

Минпромторг, Минфин и Росрезерв проработают предложения по механизму, предусматривающему возможность рыночного регулирования цен на металлопродукцию. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания по ситуации с ценами на металлопродукцию.В источнике
Национальное Аграрное Агентство
РБК
ПРАЙМ
Агротайм
Парламентская газета
Телеканал 360°
Росбалт
Интерфакс

С чего всё началось

Кабмин прорабатывает возврат к интервенциям для регулирования цен на некоторые товары

Правительство РФ прорабатывает вопрос возврата к интервенциям для регулирования цен на ряд товаров, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
ТАССвчера в 08:11

Подробнее о событии

В правительстве обсудили с металлургами рост цен

Интерфаксвчера в 13:59

Власти обсудят «металлические» интервенции для регулирования цен

РБК15:10

Белоусов провел совещание с участием металлургов по вопросу роста цен на металлопродукцию

ТАСС15:24

Правительство изучит заключение прямых договоров на поставку металлов

ПРАЙМ15:10

В России задумались о возврате к интервенциям для регулирования цен

Росбалтвчера в 10:31

Кабмин задумался об интервенции для регулирования цен в России

Телеканал 360°вчера в 08:57

В России могут вернуться к интервенциям для регулирования цен

Российская газетавчера в 08:43
Интересное

Эксперты назвали российские мегаполисы — лидеры по росту цен на жилье

Вторичное жилье в российских городах с населением от миллиона жителей с декабря 2020 года подорожало в среднем на 5,7%, а лидерами по росту цен стали Воронеж, Омск и Казань, следует из предоставленных «РБК-Недвижимости» расчетов аналитического центра ЦИАН.
РБК03:44

Грызлов заявил о блокировке Киевом шагов по соблюдению мира в Донбассе

Киев блокирует в угоду радикальному украинскому меньшинству конкретные предложения для соблюдения режима прекращения огня и предотвращения нарушения мира в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
RT на русском14:52

Доля нелегальных сигарет в России сократилась

По данным аналитического исследования табачного рынка, проведенного компанией Kantar TNS, в первом квартале текущего года доля нелегальных сигарет составляла 10,7%, а в том же периоде 2020 года этот показатель находился на уровне 12,7%. Как отмечают в Kantar TNS, это первое за шесть лет снижение нелегального оборота на рынке России.
REGNUM12:21

Президент Федерации шашек Польши извинился за скандал с флагом России в чемпионском матче

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за скандальный инцидент во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской.
Чемпионат06:58

Компания Гебрева отвергла заявления прокуратуры Болгарии о взрывах на оружейных заводах

Компания ЕМКО, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, обвинила во лжи прокуратуру Болгарии, которая в среду представила на брифинге данные расследования взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 год, обвинив в причастности к ним шестерых россиян.
ТАСС11:56

«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина с третьей попытки

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей (1:0). Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.
Чемпионат14:26