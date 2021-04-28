Белоусов провел совещание с участием металлургов по вопросу роста цен на металлопродукцию
Минпромторг, Минфин и Росрезерв проработают предложения по механизму, предусматривающему возможность рыночного регулирования цен на металлопродукцию. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания по ситуации с ценами на металлопродукцию.В источнике
С чего всё началось
Поручено направить в Минпромторг и ассоциацию «Русская Сталь» информацию о крупных инфраструктурных проектах для проработки возможности заключения прямых договоров на поставку металлопродукции в целях снижения её стоимости для строителей, — говорится
в сообщении пресс-службы.