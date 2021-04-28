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Белоусов провел совещание с участием металлургов по вопросу роста цен на металлопродукцию

Минпромторг, Минфин и Росрезерв проработают предложения по механизму, предусматривающему возможность рыночного регулирования цен на металлопродукцию. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания по ситуации с ценами на металлопродукцию.В источнике
РБК
БК55
Общественная служба новостей
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Накануне.Ru

С чего всё началось

Поручено направить в Минпромторг и ассоциацию «Русская Сталь» информацию о крупных инфраструктурных проектах для проработки возможности заключения прямых договоров на поставку металлопродукции в целях снижения её стоимости для строителей, — говорится
 в сообщении пресс-службы.

Подробнее о событии

Белоусов провел совещание с участием металлургов по вопросу роста цен на металлопродукцию

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