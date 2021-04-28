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Белоусов провел совещание с участием металлургов по вопросу роста цен на металлопродукцию

Минпромторг, Минфин и Росрезерв проработают предложения по механизму, предусматривающему возможность рыночного регулирования цен на металлопродукцию. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания по ситуации с ценами на металлопродукцию.В источнике
РБК
БК55
Общественная служба новостей
ПРАЙМ
News.ru
АК&М
Накануне.Ru
РИА Новости
Рамблер
Интерфакс
Деловое.ТВ

С чего всё началось

Правительство поручило
 Минпромторгу, Минфину и Росрезерву проработать предложения по рыночному регулированию цен на металлопродукцию, сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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