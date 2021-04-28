Минпромторг, Минфин и Росрезерв проработают предложения по механизму, предусматривающему возможность рыночного регулирования цен на металлопродукцию. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания по ситуации с ценами на металлопродукцию.

С чего всё началось Правительство поручило Минпромторгу, Минфину и Росрезерву проработать предложения по рыночному регулированию цен на металлопродукцию, сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова. Коммерсантъ вчера в 15:20