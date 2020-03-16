Коронавирус

RT на русскомRT на русскомБелоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, Россия находится в достаточно специфическом положении по сравнению с другими странами.
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Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

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Белоусов разъяснил, в каком положении оказалась экономика России

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Красная веснавчера в 09:29

Белоусов заявил, что российская экономика испытывает «двойной удар»

ТАССвчера в 09:28

Двойной удар: Белоусов рассказал о состоянии экономики из-за COVID-19

РЕН ТВвчера в 09:01
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
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