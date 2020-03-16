Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, Россия находится в достаточно специфическом положении по сравнению с другими странами.

Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

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