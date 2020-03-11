Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБелоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на важные лекарства

Риски роста цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля существует, но они не критические, а для сдерживания цен на жизненно необходимые медикаменты власти РФ могут принять меры в случае необходимости, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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Правительство готово принять меры для сдерживания цен на лекарства в случае необходимости

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обратил внимание на риски роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля, но считает их не критичными. Правительство готово принять меры для сдерживания цен на жизненно важные лекарства в случае необходимости, сообщил он журналистам.
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