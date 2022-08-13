РБКБелоусов рассказал о рассинхронизации спада потребления и инвестицийПик падения инвестиций в основной капитал в России придется на первую половину 2023 года, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.РИА НовостиПо последним данным Росстата, оборот розничной торговли в России в июне 2022 года сократился на 9,6% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года.РИА НовостиМинэкономразвития ожидает, что падение экономики по итогам года составит 7,8%, в 2023 году — 0,7%, а в 2024-м возобновится рост.РБКСпад инвестиций связан, в первую очередь, с физическими ограничениями в поставках оборудования и сдвигом значительного числа инвестпроектов, говорил представитель министерства.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКПрофильQuote.RuRT на русскомГазета.RuПодробнее о событииВице-премьер Белоусов заявил, что пик падения инвестиций в России придется на 2023 годГазета.Ru11:57Белоусов рассказал о рассинхронизации спада потребления и инвестицийРБК10:16Белоусов спрогнозировал пик спада инвестиций в Россию в I полугодии 2023 годаRT на русском09:41Белоусов обозначил сроки максимального падения инвестиций в РоссииВедомости08:57Пик падения инвестиций в России придется на 2023 годПрофиль08:51Вице-премьер Белоусов предсказал пик спада инвестиций в РФ в 2023 годуОреанда-Новости08:44Вице-премьер Белоусов: рост потребления начнется в этом году и продолжится в следующемРИА Новости08:31Показать ещёОценить49Поделиться