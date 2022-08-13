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Белоусов рассказал о рассинхронизации спада потребления и инвестиций

Пик падения инвестиций в основной капитал в России придется на первую половину 2023 года, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
РИА Новости
По последним данным Росстата, оборот розничной торговли в России в июне 2022 года сократился на 9,6% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года.
РИА Новости
Минэкономразвития ожидает, что падение экономики по итогам года составит 7,8%, в 2023 году — 0,7%, а в 2024-м возобновится рост.
РБК
Спад инвестиций связан, в первую очередь, с физическими ограничениями в поставках оборудования и сдвигом значительного числа инвестпроектов, говорил представитель министерства.
РИА Новости

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Вице-премьер Белоусов заявил, что пик падения инвестиций в России придется на 2023 год
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Белоусов рассказал о рассинхронизации спада потребления и инвестиций
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Пик падения инвестиций в России придется на 2023 год
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