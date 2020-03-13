Экономика
BFM.ruБелоусов: российской экономике рецессия пока не грозит
Рост российской экономики в этом году будет ниже прогноза, но рецессия при текущих ценах на нефть России пока не грозит. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам встречи с бюро правления РСПП, сообщает «Прайм».
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Риски всегда существуют, но при сохранении статус-кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит.
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Биатлон
Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Общество
В Петербурге запретили все массовые мероприятия из-за коронавируса
В Петербурге ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Футбол
У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
Политика
Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании
Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Происшествия
Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке
Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
Общество
Мишустин поручил проработать вопрос модернизации ЖКХ в малых городах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до начала июля проработать вопрос распространения программы модернизации коммунальной инфраструктуры с 2021 года на малые города с численностью населения до ста тысяч человек.
Экономика
Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа
Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
Армия и оружие
Экс-полковник-дезертир рассказал о положении беженцев в Эт-Танфе
Задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство экс-полковник вооруженных сил САР Султан Аид Абделла Соуда рассказал, что американские военные, контролирующие район 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, запрещают беженцам покидать территорию.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Наука
Алевтина Черникова: инженеры – люди, которые меняют мир
Алевтина Черникова, ректор ведущего технического университета России — НИТУ "МИСиС", во время открытого урока рассказала старшеклассникам о том вкладе, который внесли инженеры и ученые в развитие экономики нашей страны.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Общество
Конфискованные у коррупционеров деньги направили на выплату пенсий
Минфин России направил конфискованные в рамках коррупционных дел деньги на выплату страховых пенсий, сообщается в проекте итогового доклада министерства.
Здоровье
На Кубани во всех муниципалитетах создадут пункты обсервации
В каждом муниципалитете региона предусмотрят специальные изолированные здания — пункты обсервации.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Футбол
Хадсон-Одои сообщил, что вылечился от коронавируса
Религия
Екатеринбуржцев ждут в храмах на родительскую субботу
В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой появился округлившийся живот
Подписчики бурно обсуждают изменившуюся фигуру Леры Кудрявцевой, не могут понять, то ли она поправилась в отпуске, то ли снова беременна.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Космос
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.