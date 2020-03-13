Риски всегда существуют, но при сохранении статус-кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит.

Рост российской экономики в этом году будет ниже прогноза, но рецессия при текущих ценах на нефть России пока не грозит. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам встречи с бюро правления РСПП, сообщает «Прайм».

Белоусов: российской экономике рецессия пока не грозит

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