Экономика

BFM.ruBFM.ruБелоусов: российской экономике рецессия пока не грозит

Рост российской экономики в этом году будет ниже прогноза, но рецессия при текущих ценах на нефть России пока не грозит. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам встречи с бюро правления РСПП, сообщает «Прайм».
Читать в источнике
Комментировать3
Андрей Белоусов
Риски всегда существуют, но при сохранении статус-кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит.
— Андрей БелоусовПРАЙМ 10:51

Подробнее о событии

Правительство не ждёт рецессии в России в этом году

Говорит Москва13:01

Белоусов: Рецессия экономике России не грозит, если не будет новых шоков

ПРАЙМ10:51

В правительстве считают, что рецессия экономике России не грозит

News.ru12:14

Белоусов: Рецессия экономике России не грозит

Московский Комсомолец11:33

Белоусов: экономике России не грозит рецессия

НТВ11:14

Баррель позитива: Андрей Белоусов не прогнозирует спад экономики России

Известия13:45

Белоусов: РФ вступила в «новую устойчивую реальность» с ценой нефти в $35 за баррель

ТАСС10:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:37, Ашберн
Биатлон

Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Коммерсантъ 15:21
Космос

На МКС начали выращивать человеческие ткани

МИР 24 03:47
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ 03:47
Общество

В Петербурге запретили все массовые мероприятия из-за коронавируса

В Петербурге ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса.
ФАН 08:07
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском 13:12
Футбол

У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
Soccer.ru вчера в 18:36
Политика

Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
РБК 23:11
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Вести.Ru 12:58
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер 06:37
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk 20:23
Происшествия

Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
РБК 22:17
Кино

Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
iReactor 18:18
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
РИА Новости 18:59
Общество

Мишустин поручил проработать вопрос модернизации ЖКХ в малых городах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до начала июля проработать вопрос распространения программы модернизации коммунальной инфраструктуры с 2021 года на малые города с численностью населения до ста тысяч человек.
РИА Новости 05:28
Экономика

Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
REGNUM 06:43
Армия и оружие

Экс-полковник-дезертир рассказал о положении беженцев в Эт-Танфе

Задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство экс-полковник вооруженных сил САР Султан Аид Абделла Соуда рассказал, что американские военные, контролирующие район 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, запрещают беженцам покидать территорию.
РИА Новости 22:22
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости 15:35
Наука

Алевтина Черникова: инженеры – люди, которые меняют мир

Алевтина Черникова, ректор ведущего технического университета России — НИТУ "МИСиС", во время открытого урока рассказала старшеклассникам о том вкладе, который внесли инженеры и ученые в развитие экономики нашей страны.
Наука и жизнь 11 марта в 12:43
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс вчера в 11:18
Единоборства

Турнир единоборств Bellator 241 отменен из-за коронавируса

РИА Новости 18:29
Общество

Конфискованные у коррупционеров деньги направили на выплату пенсий

Минфин России направил конфискованные в рамках коррупционных дел деньги на выплату страховых пенсий, сообщается в проекте итогового доклада министерства.
Взгляд.ру 08:35
Здоровье

На Кубани во всех муниципалитетах создадут пункты обсервации

В каждом муниципалитете региона предусмотрят специальные изолированные здания — пункты обсервации.
Кубань 24 13:53
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Astera 10:00
Общество

Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

Известия 21:25
Футбол

Хадсон-Одои сообщил, что вылечился от коронавируса

Soccer.ru 04:54
Религия

Екатеринбуржцев ждут в храмах на родительскую субботу

В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Европейско-Азиатские новости 04:22
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой появился округлившийся живот

Подписчики бурно обсуждают изменившуюся фигуру Леры Кудрявцевой, не могут понять, то ли она поправилась в отпуске, то ли снова беременна.
Bimru.ru 06:23
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:45
Космос

Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Взгляд.ру 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное