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Белоусов считает, что рубль стал слишком крепким

Национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, оптимальным является курс 70-80 рублей за доллар, заявил в интервью ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
ТАСС
Российский рубль в настоящее время чрезмерно укреплен.
Телеканал 360°
10 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5% годовых.
Телеканал 360°
«Момент истины» для рубля наступит осенью, отмечали опрошенные изданием эксперты.
Московский Комсомолец

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Первый вице-премьер РФ Белоусов сообщил о «переукреплении рубля»
Online47.ru17:43
Первый вице-премьер РФ Белоусов назвал оптимальным курс 70-80 рублей за доллар
Телеканал 360°17:35
Первый вице-премьер РФ Белоусов заявил о «преукреплении рубля»
Известия17:32
Первый вице-премьер Белоусов назвал «оптимальный» для власти курс доллара: 80
Московский Комсомолец17:21
Белоусов считает, что рубль стал слишком крепким
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