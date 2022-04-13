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Кабмин РФ готовит новые выплаты пенсионерам и семьям с детьми для компенсации роста цен

Правительство России прорабатывает введение новых выплат пенсионерам, семьям с детьми и малообеспеченным гражданам для компенсации роста цен.
Комсомольская правда
Ситуация в торговле в России сегодня устойчива и полностью контролируется, отметил он.
Milknews.ru
Также Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что сейчас рост цен на потребительские товары и продукты составляет около 0,66% в неделю.
НТВ
«Для максимального снижения последствий снижения скачка инфлцяции по поручению Президента разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми», - сообщил Белоусов.
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