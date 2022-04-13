«Для максимального снижения последствий снижения скачка инфлцяции по поручению Президента разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми», - сообщил Белоусов.
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни 6 апреля.
Сотрудники Главного управления Собственной безопасности МВД России вместе с коллегами из ФСБ задержали 26 подозреваемых из числа сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД, включая руководство и гражданских лиц, которые подозреваются в неоднократном получении взяток в размере от 5 тыс. до 500 тыс. рублей от водителей.