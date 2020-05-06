Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Фигурное катание Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко. 4

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 28

Футбол Мхитарян хочет остаться в «Роме» Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за "Рому", хочет остаться в итальянском клубе.

Экономика Доедим, не вывезем: к чему приведут квоты на экспорт зерна Рисковать нельзя Прошлогодний урожай зерна стал вторым по массе в истории России — был собран 121 млн т. Спрос на мировом рынке также был достаточно высоким. 1

Шоу-бизнес Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице. 9

Экономика В России уровень экономической активности снизился на 33% Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. 24

Здоровье Радикальных проявлений «вирусного суверенитета» стало меньше Еще 40 регионов составители рейтинга включили в группу со средним уровнем вирусного суверенитета.

Футбол ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.

Политика Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.

Космос На Марсе обнаружили следы существования древних рек В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад. 1

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 1K

Общество План снятия ограничений разработан в Нижегородской области Никитин отметил, что его регион, согласно поручению главы государства, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений, который был введён из-за коронавируса. 43

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Самарой В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок.

Экономика Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. 979