Экономика

РБКРБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
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Комсомольская правда09:33
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Экономика

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По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.
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В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок.
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Андрей Рэмович Белоусов
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