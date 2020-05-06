Экономика
РБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
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Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса
Комсомольская правда09:33
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Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за "Рому", хочет остаться в итальянском клубе.
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Рисковать нельзя Прошлогодний урожай зерна стал вторым по массе в истории России — был собран 121 млн т. Спрос на мировом рынке также был достаточно высоким.
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Смертность от коронавируса среди мужчин оказалась выше
Смертность от пандемии коронавируса среди мужчин оказалась значительно выше. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
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РБК 08:34
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
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Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
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Радикальных проявлений «вирусного суверенитета» стало меньше
Еще 40 регионов составители рейтинга включили в группу со средним уровнем вирусного суверенитета.
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ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой
По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.
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Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным
Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.
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Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Итальянские ученые смогли создать первую в мире вакцину, способную поразить коронавирус, пишет Daily Mail.
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План снятия ограничений разработан в Нижегородской области
Никитин отметил, что его регион, согласно поручению главы государства, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений, который был введён из-за коронавируса.
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ТАСС вчера в 02:07
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Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
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