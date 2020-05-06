Экономика

РБКРБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
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Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше

Коммерсантъ16:03

Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса

Комсомольская правда09:33

Белоусов назвал проблему неплатежей главной угрозой для производственных цепочек

ТАСС10:20

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Вести.Ru10:14

Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

Известия10:02

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

РИА Новости10:01

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

РБК11:44
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Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
1,3K
Здоровье

Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 08:48
90
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
440
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
1K
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru 18:27
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
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Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
83
Общество

Страны Балтии откроют друг другу границы с 15 мая

Свободное передвижение граждан станет возможным с 15 мая, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
News.ru 05:59
2
Шоу-бизнес

Кашлявшую Борисову выгнали со съемок телешоу

ФАН 04:28
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru 15:52
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Происшествия

Родственники российского миллиардера рассказали о его опасениях перед суицидом

Родственники покончившего с собой российского миллиардера, совладельца компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрия Босова рассказали о его странностях незадолго до суицида.
Lenta.ru 18:29
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
ЖКХ

В Москве начнут отключать отопление

Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Вести Подмосковья 02:19
362
Общество

В Подмосковье возобновят строительство

Lenta.ru 15:09
157
Здоровье

В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса

Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.
Lenta.ru 10:13
Гаджеты

Honor 30S стал самым продаваемым 5G-смартфоном в начале мая

По словам президента бренда Чжао Мина, Honor 30S, как и предполагалось, действительно стал чуть ли не самым популярным смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения сразу же после выхода.
OAnews 07:46
2
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
1K
Происшествия

Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца

Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru 16:12
35
Общество

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
57
Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК 16:56
4
Общество

Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ

Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru 06:54
842
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
2,2K
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода подал в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подал в отставку, сообщает «Коммерсант».
Право.ру вчера в 10:26
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Авто

В Индии за апрель не продали ни одного авто

В марте итоговые продажи показали 51% падения по сравнению с мартом прошлого года.
RuNews24.ru вчера в 03:48
39
Политика

Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции

Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
1
Киберспорт

Zeus назвал дату шоу-матча первого состава NAVI

Даниил Zeus Тесленко рассказал, когда состоится шоу-матч состава Natus Vincere по Counter-Strike образца 2010 года.
CyberSport.ru вчера в 09:30
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК 16:27
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Игры

Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius

В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
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