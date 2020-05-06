Экономика

РБКРБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
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Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше

Коммерсантъ16:03

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

РБК11:44

Белоусов назвал проблему неплатежей главной угрозой для производственных цепочек

ТАСС10:20

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Вести.Ru10:14

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

РИА Новости10:07

Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

Известия10:02

Белоусов назвал неплатежи главной угрозой для экономики России

Комсомольская правда10:36
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Армия и оружие

Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США

Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
РИА Новости 17:50
Экономика

ЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП

По базовому прогнозу Центробанка, дефицит бюджета в 2020 г. составит 5-6% ВВП, указано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
Ведомости 15:49
2
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,1K
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
1,2K
Общество

Министр культуры РФ Любимова заболела коронавирусом

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус, болезнь протекает в легкой форме, министр работает из дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.
Интерфакс 07:40
1,3K
Игры

В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

CyberSport.ru 11:34
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Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 04 мая в 20:08
43
Происшествия

Во Владимирской области проверяют жалобу медсестры на ожоги от маски

РИА Новости вчера в 09:17
1
Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
4
Футбол

Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

Ла Лига хотела бы поздравить Бундеслигку с возобновлением соревнований со второй половины мая.
Soccer.ru 18:38
Культура

Стефани Майер напишет новую книгу саги «Сумерки»

Автор серии книг про вампиров и оборотней Стефани Майер анонсировала выход новой книги.
МИР 24 04 мая в 21:11
43
Наука

Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным

Новый штамм начал распространяться по Европе в начале февраля, а затем мигрировал в другие части мира, включая США, и к концу марта стал глобальной доминирующей формой вируса.
Naked Science 05:17
3
Политика

Владимир Путин получил план снятия коронавирусных ограничений

Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
АБН 08:27
719
Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
159
Происшествия

СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова

Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова.
REGNUM 12:41
20
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
1
Общество

В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru 17:56
47
Общество

Путин поручил повысить защищённость Забайкалья от пожаров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с МЧС и правительством Забайкалья обеспечить финансирование повышения защищённости края пожарными подразделениями.
Чита.Ру 18:55
Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
7
Общество

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи

В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru 17:59
3
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
4
Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
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Игры

Видео: анонсировано дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath с Робокопом

Трейлер был опубликован 6 мая на YouTube-канале PlayStation Europe. Релиз нового дополнения состоится 26 мая 2020 года.
REGNUM 11:06
3
Футбол

Смолов рассказал об условиях жизни в Виго

Форвард "Сельты" Фёдор Смолов рассказал об условиях жизни в Виго пресс-службе команды. Ранее Смолов вернулся в Испанию из России.
Sport.ru 16:47
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
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Политика

Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу

Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
6
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Экономика

В Москве упали цены на аренду квартир

Гендиректор портала Павел Луценко рассказал, что сильнее всего ставки упали в городах-миллионниках и регионах с высокой активностью, таких как Сочи и Подмосковье.
Российская газета 08:25
3
Политика

Трамп заявил, что не верит статистике по коронавирусу в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет статистике заражений коронавирусом стране, но не считает достоверными данные по Китаю.
ТАСС 16:49
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации с 30 апреля 2020 года.
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