Экономика

РБКРБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
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Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше

Коммерсантъ16:03

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

РИА Новости10:07

Белоусов назвал проблему неплатежей главной угрозой для производственных цепочек

ТАСС10:20

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Вести.Ru10:14

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

РБК11:44

Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

Известия10:02

Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса

Комсомольская правда09:33
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Армия и оружие

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Lenta.ru 17:12
Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

Lenta.ru 12:24
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru 14:55
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Хоккей

Андрей Костицын стал игроком «Нефтехимика»

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.
Спорт-Экспресс 10:20
Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит получил новый контракт

Один из самых высокооплачиваемых и популярных артистов современного Востока Бурак Озчивит заключил новый контракт на баснословную сумму.
Родной город 03 мая в 06:11
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Авто

Компания Skoda объявила скидки на машины в мае

CarsWeek.ru 06:06
Футбол

AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»

Издание AS отобрало 11 худших игроков, которые выступали в мадридском "Реале".
Sport.ru 08:57
Общество

Писатели и журналисты попросили отпустить из СИЗО историка Дмитриева

Российские писатели и журналисты отправили открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу.
News.ru 13:46
8
Экономика

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
Известия 16:08
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Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Кино

Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Интерфакс 04 мая в 17:31
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Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
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Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

В Минтрансе предлагают расширить меры поддержки авиационной отрасли, в том числе обнулить НДС на все внутренние перевозки на десять лет.
РБК 02:00
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
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Здоровье

В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса

Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.
Lenta.ru 10:13
Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить военный самолет-разведчик России

В настоящее время российское Минобороны никак не прокомментировало данный инцидент.
Discover24 03:23
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Культура

Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича

Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 11:49
Общество

В Москве задержали активистов, которых подозревают в участии в акции у Дома правительства

В ходе акции никто из активистов задержан не был.
Коммерсантъ 18:01
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Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК 16:56
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Экономика

Поступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
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Футбол

Фабрегас: «Мбаппе хорошо вписался бы в „Реал“»

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поделился мнением о таланте нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Soccer.ru 03:02
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