Экономика
РБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
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Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса
Комсомольская правда09:33
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Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
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Андрей Костицын стал игроком «Нефтехимика»
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.
Спорт-Экспресс 10:20
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Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит получил новый контракт
Один из самых высокооплачиваемых и популярных артистов современного Востока Бурак Озчивит заключил новый контракт на баснословную сумму.
Родной город 03 мая в 06:11
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Компания Skoda объявила скидки на машины в мае
CarsWeek.ru 06:06
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AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»
Издание AS отобрало 11 худших игроков, которые выступали в мадридском "Реале".
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Писатели и журналисты попросили отпустить из СИЗО историка Дмитриева
Российские писатели и журналисты отправили открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу.
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Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
Известия 16:08
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Кино
Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Интерфакс 04 мая в 17:31
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Экономика
СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации
В Минтрансе предлагают расширить меры поддержки авиационной отрасли, в том числе обнулить НДС на все внутренние перевозки на десять лет.
РБК 02:00
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Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
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В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса
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Lenta.ru 10:13
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
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Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Армия и оружие
Израиль попытался сбить военный самолет-разведчик России
В настоящее время российское Минобороны никак не прокомментировало данный инцидент.
Discover24 03:23
Культура
Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича
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News.ru 11:49
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В Москве задержали активистов, которых подозревают в участии в акции у Дома правительства
В ходе акции никто из активистов задержан не был.
Коммерсантъ 18:01
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Ученые объяснили заразность коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК 16:56
Экономика
Поступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
Футбол
Фабрегас: «Мбаппе хорошо вписался бы в „Реал“»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поделился мнением о таланте нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Soccer.ru 03:02