Россия вступает в сложный период с точки зрения экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом 6 мая на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы у президента РФ Владимира Путина заявил врио премьер-министра России Андрей Белоусов.

Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

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