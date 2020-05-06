Экономика
ИзвестияБелоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики
Россия вступает в сложный период с точки зрения экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом 6 мая на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы у президента РФ Владимира Путина заявил врио премьер-министра России Андрей Белоусов.
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Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Коммерсантъ 11:01
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 04 мая в 16:29
Общество
Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь
Кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:42
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Общество
Вирусолог оценил вероятность спада эпидемии коронавируса летом
Доктор медицинских наук связывает возможный спад эпидемии с укреплением иммунитета людей и изменением их образа жизни.
Росбалт 05:43
Политика
Путин поручил губернаторам разработать планы выхода из изоляции
По словам Владимира Путина, необязательно спешить с отменой ограничений, но планы по регионам должны быть оперативно подготовлены.
BFM.ru 09:18
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Космос
Астрономы открыли массивную магнитную звезду
Актуальные Новости вчера в 13:52
Происшествия
В Аргентине разбился санитарный самолет
В Аргентине при подлете к аэропорту города Эскель на юге страны вечером 5 мая потерпел крушение санитарный самолет, на борту находились четыре человека: два пилота, врач и медсестра.
Российская газета 04:15
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Наука
Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме без выхлопов
Китайские ученые предложили новый прототип двигателя, использующегося для движения воздушную плазму.
ToDay News Ufa 09:39
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых.
Саминвестор 08:33
Футбол
Башкиров продлил контракт с польским «Заглембе»
Напомним, Башкиров присоединился к польскому клубу в феврале 2020 года, перейдя из «Рубина» в качестве свободного агента.
Матч ТВ 10:45
Авто
Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу
На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
Происшествия
Судьбой избитого в Заполярье ребенка занялась детский омбудсмен
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова занялась судьбой искалеченного отчимом 8-летнего мальчика, живущего в городе Мончегорске Мурманской области.
Российская газета 10:05
Кино
Фонд кино назвал компании-лидеры отечественного кинопроизводства
Компании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов, а также прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег.
Интерфакс - Россия 10:22
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Экономика
ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии
Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели рассказали уже 44% опрошенных.
РБК 13:01
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Общество
Польша начала строить газопровод Baltic Pipe
Аргументы и Факты 04 мая в 03:51
Экономика
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам
Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.
Вести.Ru вчера в 03:13
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Политика
План снятия ограничений в Саратовской области подготовят к 8 мая
По последним данным, 135 человек выздоровели, скончались от коронавируса трое, 8 заболевших умерли от иных патологий.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:01
Музыка
Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер
В 73 года умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard.
Афиша Daily 11:56