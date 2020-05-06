Экономика

ИзвестияИзвестияБелоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

Россия вступает в сложный период с точки зрения экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом 6 мая на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы у президента РФ Владимира Путина заявил врио премьер-министра России Андрей Белоусов.
Читать в источнике
Комментировать133

Подробнее о событии

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Вести.Ru10:14

Белоусов назвал проблему неплатежей главной угрозой для производственных цепочек

ТАСС10:20

Белоусов: Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики

Коммерсантъ10:19

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

РБК11:44

Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

Известия10:02

Белоусов назвал неплатежи главной угрозой для экономики России

Комсомольская правда10:36

Белоусов: лимиты льготных кредитов могут быть выбраны в середине мая

РИА Новости10:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Коммерсантъ 11:01
1,5K
Армия и оружие

Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 04 мая в 16:29
1
Общество

Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь

Кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:42
277
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
287
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
133
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
9
Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
533
Общество

Вирусолог оценил вероятность спада эпидемии коронавируса летом

Доктор медицинских наук связывает возможный спад эпидемии с укреплением иммунитета людей и изменением их образа жизни.
Росбалт 05:43
2
Политика

Путин поручил губернаторам разработать планы выхода из изоляции

По словам Владимира Путина, необязательно спешить с отменой ограничений, но планы по регионам должны быть оперативно подготовлены.
BFM.ru 09:18
1,4K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
7,9K
Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
9
Космос

Астрономы открыли массивную магнитную звезду

Актуальные Новости вчера в 13:52
Происшествия

В Аргентине разбился санитарный самолет

В Аргентине при подлете к аэропорту города Эскель на юге страны вечером 5 мая потерпел крушение санитарный самолет, на борту находились четыре человека: два пилота, врач и медсестра.
Российская газета 04:15
1
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
35
Наука

Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме без выхлопов

Китайские ученые предложили новый прототип двигателя, использующегося для движения воздушную плазму.
ToDay News Ufa 09:39
36
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
53
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых.
Саминвестор 08:33
488
Футбол

Башкиров продлил контракт с польским «Заглембе»

Напомним, Башкиров присоединился к польскому клубу в феврале 2020 года, перейдя из «Рубина» в качестве свободного агента.
Матч ТВ 10:45
Авто

Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
Происшествия

Судьбой избитого в Заполярье ребенка занялась детский омбудсмен

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова занялась судьбой искалеченного отчимом 8-летнего мальчика, живущего в городе Мончегорске Мурманской области.
Российская газета 10:05
2
Кино

Фонд кино назвал компании-лидеры отечественного кинопроизводства

Компании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов, а также прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег.
Интерфакс - Россия 10:22
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Lenta.ru 12:59
3
Экономика

ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии

Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели рассказали уже 44% опрошенных.
РБК 13:01
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
400
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
900
Общество

Польша начала строить газопровод Baltic Pipe

Аргументы и Факты 04 мая в 03:51
218
Экономика

Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам

Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.
Вести.Ru вчера в 03:13
974
Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
143
Политика

План снятия ограничений в Саратовской области подготовят к 8 мая

По последним данным, 135 человек выздоровели, скончались от коронавируса трое, 8 заболевших умерли от иных патологий.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:01
2
Музыка

Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер

В 73 года умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard.
Афиша Daily 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное