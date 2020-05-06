Экономика
РБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
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Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса
Комсомольская правда09:33
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Экономика
ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне
Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
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Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
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Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
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Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.
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Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
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Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
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Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
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Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
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Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 04 мая в 14:49
Политика
Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России
Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом».
Lenta.ru 02:18
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Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
REGNUM 02:34
Наука
Ученые объяснили заразность коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК 16:56
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
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Вице-премьер Крыма извинился за нарушение режима самоизоляции
Заместитель председателя Совмина Крыма Евгений Кабанов извинился за нарушение режима самоизоляции и пообещал заплатить штраф.
РБК 17:51
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
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Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 13:06
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Фигурное катание
Фигуристка Жилина покинула группу Тутберидзе и перешла к Плющенко
11-летняя фигуристка владеет четверным тулупом и четверным сальховом, а также исполняет тройной аксель.
RT на русском 15:21
Общество
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы 15:02
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
Здоровье
О самом страшном в эпидемии рассказал врач из «красной зоны»
Руководитель смены приемного отделения госпиталя для больных коронавирусом на базе Университетской клинической больницы № 1 Сеченовского университета Антон Родионов рассказал изданию «Московский комсомолец» о самом страшном в эпидемии коронавируса.
Live24 14:37
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек
В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
Известия 17:14
Космос
Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости 09:46
Авто
Компания Sollers создала сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская компания Sollers запустила сервис платной абонентской подписки на свои автомобили, узнала "Газета.Ru".
Газета.Ru 14:51
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В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса
Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.
Lenta.ru 10:13