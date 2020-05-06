Экономика

РБКРБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
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Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше

Коммерсантъ16:03

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

РБК11:44

Белоусов назвал проблему неплатежей главной угрозой для производственных цепочек

ТАСС10:20

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Вести.Ru10:14

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

РИА Новости10:07

Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

Известия10:02

Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса

Комсомольская правда09:33
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Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru 14:55
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»

На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
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Политика

Песков сообщил, что Путин 9 мая выступит перед россиянами

ТАСС 07:30
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Футбол

Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.
РИА Новости вчера в 12:07
Армия и оружие

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Lenta.ru 17:12
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 13:58
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Общество

В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru 17:56
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Политика

Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений

Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:40
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Космос

На Марсе обнаружили следы существования древних рек

В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль 13:25
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Общество

Уличный художник Бэнкси нарисовал медсестру-супергероя

Знаменитый уличный художник Бэнкси не остался в стороне от пандемии коронавируса и изобразил в своей новой работе медсестру-супергероя.
URA.Ru 17:51
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
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Кино

Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года

RuNews24.ru 01:26
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Автоспорт

Квят рассказал, как его увольняли из «Торо Россо»

Чемпионат 12:54
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Экономика

ЦБ разрешит использовать золото под обеспечение маржинальных сделок

Просьба НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России письмо с просьбой ускорить возможность приобретения золота через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для клиентов брокеров, а также использование драгметалла в качестве обеспечения маржинальных сделок.
ТАСС 11:02
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
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Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
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Политика

В Сербии отменили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Сербии отменили чрезвычайное положение и комендантский час, которые были введены в стране 15 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа.
Национальная служба новостей 15:11
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Космос

Переменные звёзды помогают нарисовать карту Млечного Пути

Для создания новой карты астрономы использовали каталог переменных звёзд по данным долгосрочного польско-американского астрономического проекта OGLE — Optical Gravitational Lensing Experiment, начатого в 1992 году на базе Варшавского университета.
XXII век 11:05
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Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости вчера в 12:57
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Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
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Происшествия

Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 13:06
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Шоу-бизнес

Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм

По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости 14:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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