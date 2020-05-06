Экономика
РБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
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Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса
Комсомольская правда09:33
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Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
Футбол
Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.
РИА Новости вчера в 12:07
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений
Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 13:58
Общество
В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru 17:56
Политика
Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений
Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:40
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Космос
На Марсе обнаружили следы существования древних рек
В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль 13:25
Общество
Уличный художник Бэнкси нарисовал медсестру-супергероя
Знаменитый уличный художник Бэнкси не остался в стороне от пандемии коронавируса и изобразил в своей новой работе медсестру-супергероя.
URA.Ru 17:51
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Кино
Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года
RuNews24.ru 01:26
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Автоспорт
Квят рассказал, как его увольняли из «Торо Россо»
Чемпионат 12:54
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Экономика
ЦБ разрешит использовать золото под обеспечение маржинальных сделок
Просьба НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России письмо с просьбой ускорить возможность приобретения золота через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для клиентов брокеров, а также использование драгметалла в качестве обеспечения маржинальных сделок.
ТАСС 11:02
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
Политика
В Сербии отменили чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Сербии отменили чрезвычайное положение и комендантский час, которые были введены в стране 15 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа.
Национальная служба новостей 15:11
Космос
Переменные звёзды помогают нарисовать карту Млечного Пути
Для создания новой карты астрономы использовали каталог переменных звёзд по данным долгосрочного польско-американского астрономического проекта OGLE — Optical Gravitational Lensing Experiment, начатого в 1992 году на базе Варшавского университета.
XXII век 11:05
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости вчера в 12:57
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Происшествия
Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 13:06
Шоу-бизнес
Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости 14:00