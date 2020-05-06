Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБелоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

РБК11:44

Белоусов назвал неплатежи главной угрозой для экономики России

Комсомольская правда10:36

Белоусов: Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики

Коммерсантъ10:19

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Вести.Ru10:14

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

РИА Новости10:07

Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

Известия10:02

Белоусов назвал проблему неплатежей главной угрозой для производственных цепочек

ТАСС10:20
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Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил жизнь самоубийством

Газета.Ru 13:28
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Общество

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
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Гаджеты

Microsoft представила недорогой планшет Surface Go 2

Astera 13:56
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Фигурное катание

Глейхенгауз: об уходе фигуристки Трусовой нам сообщили ее родители

Тренерский штаб Этери Тутберидзе узнал об уходе фигуристки Александры Трусовой к тренеру Евгению Плющенко от ее родителей, сама спортсменка не выходила на связь, сообщил тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз.
РИА Новости 15:54
Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непоспедственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
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Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
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Общество

Вирусолог сказал, как лето повлияет на эпидемию коронавируса

Анатолий Альтштейн, вирусолог и доктор медицинских наук, во время телевизионной передаче на Пятом канале, рассказал, как лето может оказать влияние на эпидемию коронавируса.
ToDay News Ufa 13:33
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Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

Lenta.ru 12:24
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Политика

Саакашвили подтвердил назначение в Нацсовет реформ Украины

Ранее главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил в своем Facebook, что 6 мая ожидается указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили секретарем Нацсовета реформ.
Rambler News Service 06:13
1
Спорт

У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия

Игромания.ру 10:31
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

РБК 11:20
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Игры

Началась регистрация на бета-тест ККИ Total War: Elysium

SEGA открыла регистрацию на бета-тестирование карточной игры Total War: Elysium.
CyberSport.ru 10:50
Политика

Трамп сравнил эпидемию коронавируса с Перл-Харбором

Американский лидер заявил, что кризис от коронавируса в США хуже, чем Перл-Харбор и трагедией 11 сентября.
SM News 15:29
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Экономика

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году

ВВП США, которые лидируют по показателям заболеваемости и смертности от коронавируса, в 2020 году упадет на 6,5%, в то время как ранее прогнозировался рост на 1,8%.
Известия 07:10
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Общество

ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
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Общество

Меган Маркл показала трогательные кадры с сыном Арчи

Ролик появился в Сети по случаю первого дня рождения сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Народные новости 13:04
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Здоровье

В двух поселках в Ульяновской области снимут карантин

Карантин, введенный в поселках Карсун и Языково Ульяновской области из-за коронавируса, будет снят с 7 мая, сообщил в среду губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости 13:26
Технологии

Apple и Google не смогут отслеживать местоположение людей

Сотрудники корпораций Google и Apple создали приложение по отслеживанию контактов с носителями COVID-19.
Экономика сегодня вчера в 05:46
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Наука

Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 13:56
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации с 30 апреля 2020 года.
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