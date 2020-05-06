Экономика
РБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
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Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса
Комсомольская правда09:33
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МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
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Ведомости 11:18
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
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Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях
Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:46
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Авто
Базовая комплектация Geely Coolray появилась в России
Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort.
Автоновости дня 07:08
Общество
Создана убивающая коронавирус первая в мире вакцина
Итальянские ученые смогли создать первую в мире вакцину, способную поразить коронавирус, пишет Daily Mail.
Live24 14:44
Авто
Интерьер нового Haval H5 рассекречен
Шпионские снимки экстерьера модели просочились в Сеть ещё в апреле, а накануне появились первые живые фотографии интерьера новинки, которые были опубликованы в Instagram канале cnauto99.
Новые автомобили 00:44
Хоккей
Каспарайтис: у меня жена — феминистка. Она ничего не делает, только рожает
Пытаюсь заниматься спортом, развлекать детей. Некоторые ещё учатся удалённо в школе. Сильно ничего не изменилось, всё как всегда.
Чемпионат 13:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Общество
Самые большие губы в мире стали еще больше
Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую СМИ считают обладательницей самых больших губ в мире, собирается еще сильнее их увеличить.
Инфо24 04:51
Хоккей
«Локомотив» подписал контракт с Марченко на 2 года
Спорт-Экспресс 07:37
Экономика
14, 5 тысяч тульских семей получили выплаты на детей до 3 лет
Более 14 500 тульских семей получили 5 000 рублей на детей до трех лет. Организована простая подача заявлений на эту выплату.
Тульская пресса 14:16
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Политика
Трамп отверг причастность США к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Штатов не имеет никакого отношения к морскому вторжению боевиков в Венесуэлу.
Ореанда-Новости вчера в 12:00
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Общество
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 13:56
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 04 мая в 14:49
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
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Наука
Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду
Planet Today 03:52
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В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
CyberSport.ru 11:34
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru вчера в 18:59
Политика
Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
RT на русском вчера в 14:40
Политика
Стала известна новая должность Саакашвили при президенте Украины
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что получил новую должность в украинских властных структурах.
Ruposters.ru 10:12