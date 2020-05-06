Экономика
РИА НовостиБелоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
Общество
В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки
Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Происшествия
В группе «Аллтек» подтвердили кончину миллиардера Босова
Группа "Аллтек" официально подтвердила информацию о смерти основателя компании Дмитрия Босова.
Газета.Ru 13:11
Наука
В ВОЗ опровергли связь дефицита витамина D и смертности от COVID-19
Ранее ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии опубликовали на портале Research Square работу, в которой утверждается, что чем ниже показатель среднего уровня витамина D по стране, тем выше показатель смертности от коронавируса.
РЕН ТВ 03 мая в 14:11
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Политика
Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США
Один из двух граждан США, которых, как сообщили в Венесуэле, задержали за попытку убийства президента Мадуро, на допросе заявил, что планировалось захватить аэропорт и вывезти главу государства в Америку.
РИА Новости 13:54
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Политика
В Саратовской области готовят трехэтапный план выхода из ограничений
Будет три этапа, как рекомендует главный санитарный врач страны. Необходимо взвесить все риски, которые могут быть.
Регион 64 12:14
Происшествия
В Екатеринбурге бывший депутат гордумы угодил под суд
Екатеринбург, 6 мая 2020, 15:36 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении учредителя «Уралэнергостройкомплекса» и бывшего депутата гордумы Игоря Плаксина.
REGNUM 08:36
Политика
Лавров и Помпео провели телефонный разговор
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым следующие шаги в сфере контроля над вооружениями и ряд других двусторонних вопросов, говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
РИА Новости 10:59
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
Футбол
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после колонии
Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают дружить после освобождения из колонии.
ФАН 02:50
Здоровье
81 человек за сутки заболел коронавирусом в Ростовской области
На 6 мая в Ростовской области COVID-19 официально подтвержден у 1434 человек, из них 168 человек выздоровели, 12 — скончались.
Kursk.com 05:48
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
Космос
Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля
Успешный запуск нового китайского космического корабля был проведен с космодрома Вэньчан в южно-китайской провинция Хайнань, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 14:01
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Общество
Инфекционист предсказал новый всплеск коронавируса в России
Сотрудник кафедры инфекционных болезней у детей Российского медуниверситета имени Пирогова Иван Коновалов предсказал России новый всплеск заболеваемости коронавируса, сообщают "Известия".
ProstoProSport 10:45
Футбол
Виллиан обсудил с Моуринью переход в «Тоттенхэм»
Форвард «Челси» Виллиан согласился на переход в «Тоттенхэм», сообщил комментатор телеканала beIN Sports Ричард Киз.
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Гаджеты
Даже при внушительном разгоне Core i9-10900K не способен опередить Ryzen 9 3900X
Для сравнения, без разгона флагман Intel набирает там же 2347 баллов, то есть прирост очень существенный.
iXBT.com 10:31
Здоровье
В Петербурге 190 медиков попали в Боткина. Четверо на ИВЛ
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о числе заболевших медиков в Северной столице.
Фонтанка.Ру 11:36
Музыка
Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер
Культуромания 13:24
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет 08:54