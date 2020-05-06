Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

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