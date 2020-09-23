Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в Совете Федерации, что кризис в экономике стал самым глубоким и интенсивным с 2009 года.

С чего всё началось Белоусов рассказал о спаде экономики МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года, заявил в ходе выступления в совете федерации первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Как известно, во втором квартале кризис нанес сильнейший удар по экономике страны. РИА Новости 04:21