Белоусов сообщил сенаторам о глубине спада в экономике
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в Совете Федерации, что кризис в экономике стал самым глубоким и интенсивным с 2009 года.В источнике
С чего всё началось
Белоусов рассказал о спаде экономики
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года, заявил в ходе выступления в совете федерации первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Как известно, во втором квартале кризис нанес сильнейший удар по экономике страны.
РИА Новости04:21
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