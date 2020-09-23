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BFM.ru
BFM.ru

Белоусов сообщил сенаторам о глубине спада в экономике

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в Совете Федерации, что кризис в экономике стал самым глубоким и интенсивным с 2009 года.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белоусов рассказал о спаде экономики

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года, заявил в ходе выступления в совете федерации первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Как известно, во втором квартале кризис нанес сильнейший удар по экономике страны.
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Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолец04:57
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Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии
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В ВОЗ призвали пить воду из-под крана вместо сладких газировок

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ИА Красная Весна13:35
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