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REGNUM
REGNUM

Правительство утвердит опорную сеть автодорог на основе нацпроекта

Москва, 23 сентября 2020, 10:34 — REGNUM В ближайшее время состоится запуск проекта «Единая цифровая среда» для субъектов ФСП. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.В источнике
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ТАСС

Борьба с безработицей и поддержка бизнеса. Экономика РФ будет восстанавливаться поэтапно

ТАСС08:30
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Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

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Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

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Белоусов рассказал о спаде российской экономики

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Андрей Белоусов недооценивает экономические последствия пандемии?

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Снижение ВВП РФ в 2020 году составит порядка 4% - Белоусов

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Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМ03:57

Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС07:39
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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширяет "черный список" невъездных граждан Евросоюза, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости09:40
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42
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