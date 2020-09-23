Правительство утвердит опорную сеть автодорог на основе нацпроекта
Смотрите также
Путин сообщил о скорой регистрации второй вакцины от коронавируса
Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ впервые снизится до трети
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Горевший на юго-востоке Москвы строительный мусор потушен
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
Настя Каменских опубликовала снимок в одних трусах
Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%
В Москве простились с Михаилом Борисовым
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Германия не признает легитимность Лукашенко
Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Комплекс Javelin не сработал во время учений на Украине
Адвокат заявил о сломанной камере в СИЗО в день смерти Тесака
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Москва, 23 сентября 2020, 10:34 — REGNUM В ближайшее время состоится запуск проекта «Единая цифровая среда» для субъектов ФСП. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.В источнике
Подробнее о событии