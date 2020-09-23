В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья

Законопроект внесли в Госдуму глава парламентского комитета по транспорту и строительству Е. Москвичек и сенаторы А. Шевченко, О. Мельниченко и Н. Журавлев.