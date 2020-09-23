Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
BFM.ru
BFM.ru

Белоусов сообщил сенаторам о глубине спада в экономике

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в Совете Федерации, что кризис в экономике стал самым глубоким и интенсивным с 2009 года.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

Коммерсантъ05:07
ПРАЙМ

Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМ03:57
Росбалт

Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

Росбалт04:16
Финмаркет

Снижение ВВП РФ в 2020 году составит порядка 4% - Белоусов

Финмаркет04:13
ТАСС

Белоусов: рост кредитования в РФ в 2020 году отражает постепенное восстановление спроса

ТАСС04:00
Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолец04:57
REGNUM

Белоусов заявил о локализации кризиса в России

REGNUM03:25

Борисов прокомментировал планы по изменению НДД и НДПИ

Вице-премьер России Юрий Борисов в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме прокомментировал планы по изменению параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
RT на русском05:27

Гэтжи: Хочу, чтобы Нурмагомедов увидел свою кровь

Американский боец Ultimate Fighting Championship Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с Хабибом Нурмагомедовым Напомним, что это сражение состоится 24 октября в столице Объединённых Арабский Эмиратов – Абу-Даби.
Честный рейтинг букмекеров05:25

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
989

Турчак и Яцкин избраны первыми вице-спикерами Совфеда

"Вчера на Совете палаты был рассмотрен этот вопрос и принято решение об увеличении числа первых заместителей председателя Совета Федерации до двух человек", - сообщила глава палаты Валентина Матвиенко.
Российская газета03:05
28

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает Следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
162