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В России открыт универсальный антибиотик

Маск пообещал выпуск электромобилей Tesla за $25 тыс. через три года

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных