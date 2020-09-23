Белоусов сообщил сенаторам о глубине спада в экономике
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в Совете Федерации, что кризис в экономике стал самым глубоким и интенсивным с 2009 года.В источнике
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