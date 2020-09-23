Белоусов сообщил сенаторам о глубине спада в экономике
Смотрите также
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты на 20%
В США создадут коалицию против Nord Stream 2
Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии
Путин принял досрочную отставку белгородского губернатора Савченко
В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных
Королёва нецензурно выругалась из-за скандала с изменой Тарзана
В ПФР опровергли информацию об угрозе приостановки выплаты пенсий
Видеонаблюдение не работало в камере Тесака в день его смерти
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка
Песков назвал проведение инаугурации суверенным решением Белоруссии
Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты на 20%
Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской с Загитовой
Маск пообещал выпуск электромобилей Tesla за $25 тыс. через три года
В России открыт универсальный антибиотик
В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных
Видеонаблюдение не работало в камере Тесака в день его смерти
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в Совете Федерации, что кризис в экономике стал самым глубоким и интенсивным с 2009 года.В источнике
Подробнее о событии