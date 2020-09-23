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BFM.ru
BFM.ru

Белоусов сообщил сенаторам о глубине спада в экономике

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в Совете Федерации, что кризис в экономике стал самым глубоким и интенсивным с 2009 года.В источнике
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Коммерсантъ

Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

Коммерсантъ05:07
Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолец04:57
REGNUM

Белоусов заявил о локализации кризиса в России

REGNUM03:25
Финмаркет

Снижение ВВП РФ в 2020 году составит порядка 4% - Белоусов

Финмаркет04:13
ТАСС

Белоусов: рост кредитования в РФ в 2020 году отражает постепенное восстановление спроса

ТАСС04:00
ПРАЙМ

Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМ03:57
Росбалт

Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

Росбалт04:16

В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
В США создадут коалицию против Nord Stream 2
Piter.tvвчера в 04:00
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Песков заявил о неточностях в статье о «версии Путина» про отравление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde, где описывался разговор Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном об Алексее Навальном, есть неточности.
РБК05:45

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Олег Тиньков поможет «Яндексу» развивать Тинькофф Банк после продажи

По словам основателя TCS Group Олега Тинькова, в ближайшее время он намерен создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией, при этом он намерен «остаться с компанией» и помогать развитию Тинькофф Банка, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО04:30
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Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности домашних консервов

Отдельным пунктов Роспотребнадзор указывает, что нельзя домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа.
Московский Комсомолец в Марий Эл01:57
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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