Энергетика

РБКРБКБелоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель

Стоимость нефти установится в диапазоне $35–40 за баррель. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью передаче «Вести в субботу».
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Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель

Российская газета05:25

Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов

Комсомольская правда05:54

Белоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель

РБК05:52

В правительстве спрогнозировали рост цены нефти до 40 долларов

РЕН ТВ05:30

Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40

Газета.Ru06:00

В правительстве рассказали о будущем цен на нефть

Lenta.ru05:07

Белоусов ожидает, что цена нефти скорректируется в диапазоне $35-40 за баррель

ТАСС04:44
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