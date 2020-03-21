Стоимость нефти установится в диапазоне $35–40 за баррель. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью передаче «Вести в субботу».

Белоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель

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