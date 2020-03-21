Энергетика
РБКБелоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель
Стоимость нефти установится в диапазоне $35–40 за баррель. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью передаче «Вести в субботу».
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Армия и оружие
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
Общество
В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Политика
Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
Гаджеты
Sony презентовала PlayStation 5
Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Общество
В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса
За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
Политика
В Киеве раскрыли детали аферы с проданными в Европу украинскими респираторами
Чиновник заверил, что сделка была абсолютно легальной, так как Киев запретил вывоз из Украины подобного рода продукции только 11 марта.
Здоровье
В Белоруссии число случаев инфицирования коронавирусом достигло 76
Минск, 21 марта 2020, 16:52 — REGNUM В Белоруссии общее число случаев заболевания пневмонией нового типа COVID-19 достигло 76.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения
В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться
Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии
В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус.
Общество
В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть
Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Происшествия
Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован
Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменили
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Общество
Беглов не собирается закрывать Петербург на карантин
Во время объезда Московского района губернатор Петербурга 21 марта Александр Беглов сказал, что город «закрыть нельзя», сообщает 78.ru.
Политика
Поляки заговорили о присоединении Калининграда на фоне коронавируса
Польское издание Gazeta Wyborcza озаботилось тем, что Калининградская область оказалась отрезанной от России.
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Происшествия
На Украине нашли цех по производству фальсифицированного антисептика
Украинские правоохранители в Волынской области обнаружили цех, который ежедневно производил до 15 тонн фальсифицированного антисептика, следственным действиям предшествовало задержание грузовика, из которого изъяли 20 тонн дезинфицирующего средства на сумму 73 тысячи долларов, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться
Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.