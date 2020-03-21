Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне 35-40 долларов. Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Ну, будущее покажет, кто прав.

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Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40 за баррель

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