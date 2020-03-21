Энергетика
Мой БрянскБелоусов спрогнозировал рост цен на нефть
Текущая экономическая ситуация в РФ требует поддержки. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цена на нефть составит $35–40 за баррель. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на «Вести в субботу».
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»
Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в программе «Вести в субботу».
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Автоспорт
Гонщик из Петербурга примет участие в виртуальной «Формуле-1»
20-летний гонщик из Санкт-Петербурга примет участие в виртуальной "Формуле-1".
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Космос
NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса
С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Хоккей
Хоккейный чемпионат мира отменен
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Политика
Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам сообщил, что в стране достаточно продуктов, чтобы обеспечить население.
Киберспорт
HLTV: Astralis подпишет шестого участника состава по CS:GO
Astralis расширит состав по CS:GO до шести игроков. Новым участником датского коллектива станет Патрик es3tag Хансен.
Общество
Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
Политика
DikGAZETE (Турция): XXI век и Путин (dikGAZETE)
Во главе страны встал легендарный председатель КГБ, советского разведывательного ведомства, Юрий Андропов.
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Технологии
МТС выделила облачные ресурсы для поиска лекарства от коронавируса
Облачный провайдет #CloudMTS выделил ресурсы для компьютерного моделирования механизма работы нового вируса и поиска терапевтических средств.
Общество
В Финляндии зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Известно, что мужчина погиб 20 марта. На данный момент в Финляндии зарегистрирован 521 случай инфицирования коронавирусом.
Общество
В Петербурге закроют фитнес-центры из-за коронавируса
По итогам совещания с бизнесом, вице-губернатор заявил, что фитнес-центры точно будут закрываться.
Футбол
Мальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Здоровье
Врач из Италии предостерег молодёжь от коронавируса
Новый тип коронавируса представляет опасность для людей всех возрастов, включая и молодёжь, а не только пожилых.
Музыка
Сестра Нюши вместе с подругами-синхронистками поддержали Little Big
Сестра Нюши вместе с подругами-синхронистками поддержали Little Big Девушки исполнили зажигательный танец под водой.
Общество
Украинский депутат госпитализирован с пневмонией от коронавируса
Признаки пневмонии стали причиной перевода с домашнего карантина в инфекционных изолятор местной больницы, сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов 21 марта на своей странице в Facebook.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Экономика
Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США
В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса.
Политика
Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Общество
В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом
Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.