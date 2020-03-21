Текущая экономическая ситуация в РФ требует поддержки. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цена на нефть составит $35–40 за баррель. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на «Вести в субботу».

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Авто Nissan запатентовал новый логотип Сразу в нескольких государствах были зарегистрированы патентные заявки на новые логотипы Nissan.

Политика Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа», Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа», замглавы фракции Евгения Кравчук написала в партийном чате, что на следующей неделе возможно будет внеочередное заседание Рады на котором рассмотрят введение Чрезвычайного положения в Украине.

Общество В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

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Шоу-бизнес Диана Гурцкая согласилась снять черные очки Фото: Диана Гурцкая решилась снять очки Многие недоброжелатели до сих пор считают то, что слепота певицы является выдуманной и призванной поддержать ее имидж, сделав более популярной на сцене за счет сочувствия поклонников.

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Энергетика Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.

Происшествия На юге Мексики разбился вертолет ВМС Командование ВМС Мексики сообщило в субботу о крушении вертолёта Black Hawk в штате Веракрус на юге Мексики, власти региона заявили об одном погибшем и 9 раненых.

Происшествия В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.