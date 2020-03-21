Энергетика
Мой БрянскБелоусов спрогнозировал рост цен на нефть
Текущая экономическая ситуация в РФ требует поддержки. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цена на нефть составит $35–40 за баррель. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на «Вести в субботу».
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Экономика
Мишустин ждет от ведомств предложений по госпрограмме по жилью
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 мая 2020 года Минприроды, Минэкономразвития, Минфину России и заинтересованным федеральными органам власти представить положения об изменениях в постановление о госпрограмме РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Авто
Nissan запатентовал новый логотип
Сразу в нескольких государствах были зарегистрированы патентные заявки на новые логотипы Nissan.
Политика
Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа»,
Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа», замглавы фракции Евгения Кравчук написала в партийном чате, что на следующей неделе возможно будет внеочередное заседание Рады на котором рассмотрят введение Чрезвычайного положения в Украине.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Экономика
Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса
Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Здоровье
В американском университете насчитали более 300 тыс. заболевших COVID-19
По данным американского университета Джона Хопкинса, число заразившихся новым коронавирусом по всему миру превысило 300 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Здоровье
Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса
Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Как ранее писал NEWS.ru, Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о наращивании странами НАТО военного присутствия у российских границ на юго-западном стратегическом направлении.
Происшествия
Коронавирус подтвердился еще у двух человек, приехавших на Кубань
Всего на Кубани выявлено пять заболевших коронавирусом. Ранее госпитализировали двух человек, заразившиеся COVID-19.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая согласилась снять черные очки
Фото: Диана Гурцкая решилась снять очки Многие недоброжелатели до сих пор считают то, что слепота певицы является выдуманной и призванной поддержать ее имидж, сделав более популярной на сцене за счет сочувствия поклонников.
Происшествия
Воронежские чиновники отобрали у больных детей путевки и отдали своим
Из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных Воробьевскому управлению соцзащиты в 2019 году, четыре вне очереди получили дети сотрудников.
Политика
ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Энергетика
Стоимость бензина и воды сравнялась в США
Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса
Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
Армия и оружие
Советская подлодка К-314 вспорола авианосец Kitty Hawk 36 лет назад
10 марта 1984 года по приказу командира 26-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота контр-адмирала Алексея Белоусова К-314 под командованием капитана 2-го ранга Владимира Евсеенко, загруженная по боевому варианту, вышла с базы и отправилась к группировке кораблей США.
Политика
В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160
Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Энергетика
Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
Yahoo News Japan (Япония): аэросани, которые двигаются при помощи пропеллера, появились случайно. Каковы их функции? (Yahoo News Japan)
Строение аэросаней крайне простое: на сани устанавливается двигатель с пропеллером, а также топливный бак.
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Происшествия
На юге Мексики разбился вертолет ВМС
Командование ВМС Мексики сообщило в субботу о крушении вертолёта Black Hawk в штате Веракрус на юге Мексики, власти региона заявили об одном погибшем и 9 раненых.
Происшествия
В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина
В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Здоровье