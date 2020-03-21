Энергетика
Российская газетаБелоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель. Такую точку зрения он высказал в интервью программе "Вести в субботу".
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