Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель. Такую точку зрения он высказал в интервью программе "Вести в субботу".

Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель

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