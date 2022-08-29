Спад потребления в России в 2022 году составит 4,2%, в 2023 году потребление вырастет на 2,5-3%, заявил первый вице-премьер

Андрей Белоусов

, ссылаясь на результаты анализа, который провело Минэкономразвития с участием Минфина, Банка России.