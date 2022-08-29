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Белоусов спрогнозировал спад потребления в России в 2022 году на 4,2%

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что РФ прошла пик спада потребительского спроса.
ТК Звезда
Спад потребления в России в 2022 году составит 4,2%, в 2023 году потребление вырастет на 2,5-3%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, ссылаясь на результаты анализа, который провело Минэкономразвития с участием Минфина, Банка России.
Интерфакс
Наиболее пострадавшие отрасли, "где спад примерно в 2, в 3, иногда в 4 раза глубже" - автопром и другие отрасли машиностроения.
Финмаркет
С исключением сезонного и календарного факторов в июле 2022 года, по оценке Росстата, промышленность выросла на 1,2% после нулевой динамики в июне и мае, снижения на 1,8% в апреле.
Финмаркет

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Белоусов: Россия прошла пик спада потребительского спроса
Российская газетавчера в 09:18
Белоусов допустил спад потребления в России на 4,2% в 2022 году
Газета.Ruвчера в 09:38
Белоусов заявил, что Россия уже прошла пик спада потребительского спроса
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Белоусов спрогнозировал спад потребления в России в 2022 году на 4,2%
Интерфаксвчера в 09:21
Среднее падение в промышленности РФ к февралю составляет сегодня около 4,5% - Белоусов
Финмаркетвчера в 10:43
Белоусов: Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, в 2023 году начнется рост
РИА Новостивчера в 09:15
Белоусов заявил, что РФ уже прошла пик спада потребительского спроса
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